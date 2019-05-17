Описан ответ России на вероятный прорыв афганских боевиков в Таджикистан

«У России есть боевая авиация в этом регионе, артиллерия и ракетные комплексы. Реакция на прорыв будет впечатляющей. Террористов там довольно много, но мы с этим справимся», – сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Дмитрий Верхотуров, комментируя сообщение МИД России о том, что около 10 тысяч боевиков готовы перейти таджикско-афганскую границу.

Как отметил эксперт Центра изучения современного Афганистана, востоковед Дмитрий Верхотуров, вся российская техника может быть переброшена в зону предполагаемого прорыва в очень короткий срок.

По словам эксперта, «по всей видимости ситуация действительно непростая – последние несколько месяцев на севере Афганистана шли интенсивные бои и, скорее всего, они предусматривали переброску сил боевиков в район таджикско-афганской границы».

«При этом афганское правительство ничего об этом не сообщало. Засекречены были и данные о потерях, и информация о том, под чьим контролем находятся те или иные районы. Поэтому известие об обострении ситуации на границе стало несколько неожиданным», – добавил собеседник.

В пятницу в российском МИДе выразили обеспокоенность ситуацией на таджикско-афганской границе. По словам замминистра иностранных дел России Олега Сыромолотова, «ситуация достаточно тревожная, так как там скопилось порядка 10 тысяч боевиков, готовых перейти границу». По его словам, угрозу для Центральной Азии представляет нахождение в Афганистане восьми русскоязычных террористических лагерей, где находятся выходцы из стран СНГ и России, сообщило РИА «Новости».

Напомним, военная операция в Афганистане продолжается свыше 17 лет. В марте в Конгресс США внесли законопроект о выводе американских войск из Афганистана.