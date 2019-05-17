Гройсман призвал Раду отменить депутатскую неприкосновенность

Глава украинского правительства Владимир Гройсман призвал Верховную раду отменить депутатскую неприкосновенность.

«Неприкосновенность депутатов парламента и других чиновников разъедает изнутри, разрешает расширять рамки и нарушать закон, за это все равно надо будет отвечать. Давайте сейчас примем решение и снимем неприкосновенность», – сказал премьер, передает ТАСС.

По его словам, такое решение станет «правильным, честным и достойным», а также поможет «вернуть доверие людей».

В апреле сообщалось, что команда избранного в президенты Украины Владимира Зеленского работает над семью законопроектами, которые планируется первыми внести в Верховную раду. Среди прочих назывались законопроекты о снятии депутатской и президентской неприкосновенности.

В июне 2018 года действующий президент Украины Петр Порошенко также требовал принять закон об отмене депутатской неприкосновенности.