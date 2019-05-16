Британский футбольный клуб профинансировала семья Усамы бен Ладена

Английский футбольный клуб «Шеффилд Юнайтед» получил в долг от семьи бывшего главаря террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в России) Усамы бен Ладена 3,5 млн фунтов стерлингов, рассказали британские СМИ.

Как передает ТАСС со ссылкой на Daily Mail, информация о полученных клубом деньгах всплыла на слушаниях в Высоком суде Лондона, где совладельцы «Шеффилд Юнайтед» Кевин Маккейб и принц Саудовской Аравии Абдулла оспаривают право полного контроля над командой.

Как заявил адвокат принца Андреас Гледхилла, Маккейб был в курсе того, откуда миллионы поступили на счет клуба. По его словам, операция по передаче денег носила название «Проект Дельта». Кроме того, адвокат предоставил суду электронные письма экс-директора клуба Джереми Таттона, который также знал о займе и угрожал распространить информацию об этом в прессе, если о деньгах станет известно. Отмечается, что Маккейб все обвинения отрицает.