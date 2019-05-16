Вероятный глава Еврокомиссии призвал Европу избежать «диктата» Путина и Трампа

Европа должна избежать диктата со стороны России и США, заявил кандидат на пост главы Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

Он заявил, что в единстве страны ЕС «достаточно сильны», но единству мешают лидеры, которые «в лучших друзьях у Владимира Путина и идут просить у него деньги, или идут на аудиенцию к Дональду Трампу, который хочет расколоть и ослабить ЕС».

Тиммерманс подчеркнул, что «впервые в истории» президент США хочет видеть «слабую и разделенную» Европу, передает РИА «Новости».

Тиммерманс заявил, что такие политики, как итальянский вице-премьер Маттео Сальвини и вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе, «которые думают, что Путин – это лучший друг», действуют не «в лучших интересах» Европы. Тиммерманс призвал «убедить» их в этом

Он опасается, что лидеры России и США «будут диктовать» Евросоюзу «тональность и содержание музыки».