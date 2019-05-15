ФАС обвинила Tele2, МТС и «Вымпелком» в нарушении закона о конкуренции

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала, что компании Tele2, МТС и «Вымпелком» нарушают закон «О защите конкуренции», предоставляя компаниям с госучастием более выгодные условия.

«Антимонопольная служба выявила разницу, которая может достигать до 10 раз, то есть компании с госдолей могли платить в несколько раз меньше, чем частные. Такое обстоятельство создаёт дискриминационные условия и противоречит антимонопольному законодательству. Одним из примеров, в частности, является осуществление банками информационных, сервисных и транзакционных рассылок СМС-сообщений», – говорится в сообщении на сайте ФАС.

По данным регулятора, компания «Вымпелком» отменила возможность транслитерации смс-сообщений с кириллицы на латиницу, что привело к удорожанию стоимости рассылки в два раза, при этом обоснования к этому отсутствуют.

Также ФАС России установила, что операторы установили монопольно высокие цены на услугу рассылки смс-сообщений.

«Антимонопольная служба выдаст ПАО «МТС», ООО «Т2 Мобайл», ПАО «Вымпелком» предписание об устранении нарушения Закона о защите конкуренции. Кроме того, ответственность за них предусмотрена ст. 14.31 КоАП», – подчеркивает ФАС, отмечая, что дело в отношении «Мегафона» будет рассмотрено 16 мая.