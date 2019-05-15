Россия захотела привлечь иностранных специалистов снижением зарплат

Минэкономики предложило упростить привлечение в Россию иностранных работников с высокой квалификацией (ВКС).

Минэкономики предложило упростить миграцию в Россию для высококвалифицированных специалистов. В данный момент к таким специалистам миграционное законодательство относит иностранцев, которых привлекают на высокие зарплаты, сообщает «Коммерсант».

Например, для желающих работать в особых экономических зонах зарплата должна составлять не менее 58 тыс. рублей в месяц, не менее 83 тыс. рублей – для занятых в научной сфере и 167 тыс. рублей – для остальных.

Число разрешений на работу для ВКС не квотируется, а разрешения на работу таким мигрантам выдают на три года с возможностью продления; также они могут оформить вид на жительство для себя и членов семьи.

В 2018 году им выдали 28,2 тыс. разрешений на работу.

В ведомстве считают, что необходимо уменьшить «зарплатные» пороги, чтобы расширить число получателей статуса ВКС. Кроме того, предлагается ввести возможность дистанционно подтверждать его по опыту работы или специализации, что расширит доступ таких специалистов на рынок труда без привязки к конкретному работодателю.

Для упрощения долгосрочного пребывания ВКС и иностранцев, окончивших обучение в российских вузах, министерство предлагает дать им возможность получать гражданство в упрощенном порядке без отказа от уже имеющегося.

Это, по мнению замглавы Минэкономики Ильи Торосова, создаст условия для восполнения демографических провалов в России и будет способствовать ведению бизнеса и привлечению инвестиций.

Напомним, в октябре президент Владимир Путин утвердил «Концепцию государственной миграционной политики России на 2019–2025 годы».

В план по ее реализации были включены и мероприятия, предложенные Минэкономики.

Однако, как отмечает заведующая лабораторией экономики народонаселения и демографии МГУ Ольга Чудиновских, опыт привлечения ВКС показывает, что их мало интересует возможность проживать в России постоянно.

Так, за годы действия программы лишь единицы привезли в Россию семьи, а остальные рассматривают страну как место временной работы.

По ее словам, сложно ожидать, что новые возможности для ВКС существенно расширят данный канал миграции: возможности «экспорта» квалифицированной рабочей силы с планами переселения в Россию в основных странах-донорах ограничены, а мигранты европейских государств СНГ уже переориентировались на страны вне бывшего СССР.

«Интереснее были бы упрощенные условия получения разрешения на временное проживание или вида на жительство», – сказала Чудиновских.

Эксперт Юлия Флоринская из Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС отметила, что «в целом новая концепция миграционной политики вряд ли повлияет на миграционные потоки в страну – потенциал миграции в Россию из постсоветских стран уже исчерпан».

«Поскольку документ оставляет много решений лично за президентом, можно предположить, что он станет скорее политическим инструментом в отношениях России с ними», – добавила она.

Напомним, текст «Концепции государственной миграционной политики России на 2019–2025 годы» опубликован на сайте Кремля. В декабре Путин передал миграционную политику в администрацию президента.

В мае в главном управлении по вопросам миграции МВД сообщили, что Россия стала привлекательнее для иностранных высококвалифицированных специалистов.