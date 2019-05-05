Россия стала привлекательнее для иностранных высококвалифицированных специалистов

В прошлом году в России было оформлено более 130 тыс. разрешений на работу для иностранных граждан, из них свыше 28 тыс. – для высококвалифицированных специалистов, свидетельствуют данные главного управления по вопросам миграции МВД.

В ведомстве уточняют, что в 2018 году было оформлено 130,14 тыс. разрешений на работу для иностранцев и лиц без гражданства (годом ранее эта цифра составила 148,33 тыс.), в том числе высококвалифицированным специалистам – 28,18 тыс., квалифицированным специалистам – 20,15 тыс., передает РИА «Новости».

Для сравнения, с января по декабрь 2017 года разрешение на работу получили 26,53 тыс. высококвалифицированных специалистов и 18,02 тыс. – квалифицированных.

Российским законодательством для высококвалифицированных специалистов установлена дифференциация размера заработной платы. Так, приглашенный в Россию иностранный преподаватель или научный работник должен получать в год не менее 1 млн рублей.

Другие иностранцы признаются высококвалифицированными специалистами, если получают зарплату от 2 млн рублей.

В прошлом году в РАН заявляли о резком ускорении «утечки мозгов» из России.