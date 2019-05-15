В Сенате США предложили ввести санкции за связь с армией Китая

В американском Сенате представлен проект закона, согласно которому студентам и сотрудникам институтов, связанных с Народно-освободительной армией Китая, нужно запретить получение виз США.

Сенаторы от Республиканской партии США хотят запретить «лицам, нанятым или спонсируемым китайскими военными учреждениями, получать студенческие или исследовательские визы»

Законодатели считают, что визы не должны получать «иностранные противники и шпионы», передает «Интерфакс».

Напомним, отношения США и Китая обострились в связи с новым витком торговой войны.

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