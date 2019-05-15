Байден поддержал заявление о нелегитимной власти Трампа

Бывший вице-президент США Джо Байден согласился с высказыванием о том, что глава американского государства Дональд Трамп – нелегитимный президент.

На встрече Байдена с его сторонниками слово взяла женщина, пожаловавшаяся на «тяжелый случай синдрома непереносимости Трампа». Она заявила, что считает Трампа «нелегитимным президентом».

Байден ответил, что «абсолютно согласен» и даже в шутку предложил ей стать кандидатом в вице-президенты, пишет Washington Examiner.

Кроме того, на встрече прозвучали бездоказательные обвинения в адрес России, которая якобы помогла Трампу победить на президентских выборах.

Напомним, Байден, занимавший пост вице-президента в 2009-2017 годах, официально заявил о намерении участвовать в президентских выборах в 2020 году.

Трамп с насмешкой отреагировал на это, назвав Байдена «сонным Джо».