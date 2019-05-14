Представитель Еврокомиссии открестился от «Педро Порошенко»

По словам официального представителя Еврокомиссии Маргаритиса Схинаса, сообщения о том, что он назвал президента Украины «Педро Порошенко» не соответствуют действительности.

Схинас настаивает, что «назвал президента Украины по его имени – Петро Порошенко», передает ТАСС.

Напомним, СМИ сообщали, что Схинас ошибся, произнося имя действующего президента Украины.