В Еврокомиссии Порошенко назвали Педро

Официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Маргаритис Схинас ошибся, произнося имя и фамилию действующего президента Украины Петра Порошенко – он назвал его Педро Порошенко.

«Он (глава ЕК Жан-Клод Юнкер) только что встретился с президентом Украины господином Педро Порошенко, который наградил председателя Юнкера украинским орденом Ярослава Мудрого», – сказал Схинас на брифинге в Брюсселе.

Порошенко наградил Юнкера высшей украинской государственной наградой для иностранных граждан за «личный вклад в развитие сотрудничества между Украиной и ЕС», передает РИА «Новости».

Орден князя Ярослава Мудрого учрежден на Украине в 1995 году; им награждают за выдающиеся личные заслуги перед украинским государством в области государственного строительства, укрепления международного авторитета страны, развития экономики, науки, образования.