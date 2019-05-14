Отстраненный глава КС Украины заявил об «антиконституционном перевороте»

Председатель Конституционного суда Украины (КС) Станислав Шевчук, которого лишили статуса судьи, заявил, что в стране произошел антиконституционный переворот.

«Сегодня состоялся антиконституционный переворот в Конституционном суде Украины и захват государственной власти со стороны лиц, занимавших должности судей Конституционного суда Украины. Судьи главного конституционного органа государства, присягавшие народу Украины, сами совершили тяжкое уголовное преступление, связанное со свержением конституционного строя», – написал он в своем Facebook.

По его словам, переворот в КС «произошел в спешке», сопровождаясь «грубыми и вопиющими нарушениями» конституции страны и закона «О Конституционном суде», а также регламента суда.

«Безусловно, за этим преступлением стоит главный выгодоприобретатель (президент Украины Петр) Порошенко, который прикладывает все усилия для удержания власти путем сохранения контроля над главными государственными учреждениями. Я не собираюсь сдаваться и завтра же обращусь в суд и в правоохранительные органы», – заявил Шевчук.

Между тем, судьи Конституционного суда Украины избрали новым главой Наталью Шапталу, об этом сообщает «Страна» со ссылкой на источник в КС.

Шаптала родилась в Донецке, начинала работать судьей в Донецкой области. Она стала судьей КС в сентябре 2010 года. После Евромайдана стала фигурантом уголовного дела по «узурпации власти Януковичем».

Напомним, во вторник Шевчука отправили в отставку с поста главы Конституционного суда Украины.

В начале мая США отказали ему в открытии визы из-за отмены Конституционным судом статьи о незаконном обогащении.