Путин утвердил доктрину энергетической безопасности

Президент Владимир Путин утвердил новую доктрину энергетической безопасности страны.

Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации. Предыдущая версия доктрины от ноября 2012 года признается утратившей силу.

В документе указывается: «Утвердить прилагаемую доктрину энергетической безопасности Российской Федерации».

В доктрине Путин поставил задачу развивать внутренний рынок сжиженного природного газа «в целях обеспечения энергетической безопасности территорий, удаленных от Единой системы газоснабжения».

Также в документе говорится о необходимости исключить конкуренцию различных видов российских ресурсов на мировых энергетических рынках и об обеспечении противодействия дискриминации российских компаний ТЭК.

Ранее Путин назвал Россию гарантом мировой энергобезопасности и потребовал увеличить защищенность объектов топливно-энергетического комплекса страны.

В ноябре 2018 года секретарь Совбеза России Николай Патрушев сообщал, что президент одобрил обновленную доктрину энергобезопасности России.

Также глава Минэнерго Александр Новак заявлял, что энергобезопасность для России подразумевает стабильное обеспечение внутренних потребностей, создание резервов и сохранение лидирующих позиций на международных рынках. В доктрине отражено снижение доли углеводородов в энергобалансе, развитие возобновляемых источников и газового рынка, увеличение потребления СПГ.