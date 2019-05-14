В США предложили способ примирения Москвы и Вашингтона

Москва и Вашингтон могли бы снизить градус напряженности в двусторонних отношениях, если бы поделили мир на сферы влияния и соблюдали их, считает политолог Тед Гален Карпентер.

Издание отмечает, что США в настоящее время крайне недовольны российской поддержкой легитимного президента Венесуэлы Мадуро, без чего, по мнению автора статьи, он не смог бы остаться у власти. Причем Вашингтон старается удерживать все Западное полушарие под своим влиянием с тех пор, как была озвучена доктрина Монро, а Москва своими действиями якобы бросает прямой вызов этой доктрине, пишет National Interest.

В то же время Карпентер считает, что США намного чаще вмешиваются в сферу влияния России. Он привел в пример страны Прибалтики, ставшие членами НАТО, а также Украину и Грузию, которым предлагается членство в альянсе. Кроме того, политолог отмечает увеличение числа военных учений в Восточной Европе и на Черном море, а также расширение контингентов американских войск вокруг России.

Автор подчеркивает, что поддержка Мадуро со стороны Москвы стала ответом на политику расширения Североатлантического альянса и действий США в Европе. Поэтому Карпентер предлагает сценарий, который позволит достигнуть согласия между странами, передает РИА «Новости».

В частности, он считает, что России и США следует поделить сферы своего влияния. Вашингтон, по мнению политолога, должен показать, что не будет стремиться включить Украину и Грузию в НАТО, и прекратить какие-либо военные связи с Киевом и Тбилиси. Кроме того, США должны прекратить размещать свои войска в Восточной Европе и на Черном море.

«Вашингтон должен показать желание соблюдать российскую сферу влияния в этом регионе», – пишет Карпентер.

В свою очередь Москва, по его словам, должна прекратить оказывать помощь Венесуэле и Кубе, а также прервать все контакты с левым правительством Никарагуа, то есть перестать наращивать свое присутствие в Западном полушарии.

В заключение автор подчеркивает, что для осуществления этого плана, американские политики должны проявить больше реализма, поскольку понятие «сфера влияния» всегда играло большую роль в международных отношениях, однако американские правительства при разных президентах постоянно нарушали этот принцип, из-за чего повышался градус напряженности во всем мире.

В апреле National Interest уже писало, что США и Россия могли бы заключить временное соглашение для нормализации отношений. Издание отмечает, что для этого потребуется признание, что Крым больше не станет украинским.

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