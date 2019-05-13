Журналистка Маргарита Вирова погибла в Москве

В Москве после падения из окна с восьмого этажа погибла 25-летняя журналистка Wonderzine, сообщили ее друзья в социальных сетях.

Вирова скончалась в понедельник утром, так и не приходя в сознание, написал в Facebook журналист Егор Сковорода.

«Это не самоубийство. Это трагическая случайность, и от этого еще страшнее и непонятней, как теперь жить. Трагедию видели несколько друзей, которые зашли к ней в гости: Рита отошла к окну сфотографировать друзей в другом конце комнаты. Окно было открыто, к нему все отходили курить. Она села на подоконник и, откинувшись с телефоном, неудачно облокотилась об антикошачью сетку (точнее сетка была такая же, как москитная, но ставилась из-за кошек), потеряла равновесие и выпала из окна», – говорится в сообщении.

Друзья рассказали, что после падения девушка была еще жива, однако находилась в крови и без сознания. Скорая доставила Вирову в реанимацию между 3 и 4 часами ночи, а в 8 утра журналистка скончалась от полученных травм.

В сообщении отмечается, что все близкие родственники оповещены: с бабушкой, дядей и тетей связались, сообщив о происшествии. Также сообщается, что похоронят Вирову, скорее всего, в ее родном городе Алексине.