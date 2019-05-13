Путин пообещал не допустить повторения 90-х в ОПК

Президент России Владимир Путин заявил, что российские власти никогда не допустят развала оборонных предприятий и трагедий, которые были с этим связаны в 90-е годы.

Он заявил, что доволен развитием филиала завода «Туполева» в Казани, передает РИА «Новости».

Также президент предложил с 2019 года изменить порядок совещаний по военной тематике. Отныне вся серия встреч будет посвящена отдельному виду войск или продукции.

В понедельник Путин проводит первое совещание из серии запланированных по вопросам ОПК. Он прибыл для этого в Казань, где посетил Казанский авиационный завод имени С.П.Горбунова – филиал ПАО «Туполев».