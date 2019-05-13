Украина заявила о задержании якобы попросивших у Киева политического убежища россиян

В Сумской области сотрудники украинской госпогранслужбы задержали семейную пару из России, которая якобы собиралась получить политическое убежище на Украине, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

«Задержанные сразу сообщили, что они являются супругами и, минуя российские пункты пропуска, бегут из России из-за их преследования, с целью получения политического убежища в Украине», – передает сообщение ведомства «Страна».

Задержанный мужчина заявил, что более 10 лет занимался бизнесом – продажей автомобилей, однако якобы подвергался постоянному давлению и принуждению платить «дань» начальнику одного из РУВД Москвы.

«В 2010 году он был вынужден закрыть свой бизнес из-за постоянных угроз и создания искусственных преград от представителей власти», – утверждают в госпогранслужбе Украины.

Также россиянин рассказал, что впоследствии он создал свою интернет-страницу, где выражал недовольство действующей властью России и негативно высказывался по поводу воссоединения Крыма с Россией и действий Москвы на международной арене. Также он рекламировал других оппозиционных блогеров.

В сообщении госпогранслужбы утверждается, что в его адрес якобы стали поступать угрозы с требованием удалить опубликованные материалы. После этого они решили вместе с женой незаконным образом попасть на территорию Украины и попросить политического убежища.

«По их словам, такое решение ими было принято из-за соблюдения и обеспечения в Украине фундаментальных прав и свобод человека», – отметили в Госпогранслужбе.

Сейчас россиян проверяют.