В Иране назвали авианосец США мишенью

Командующий воздушно-космическими силами иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Амир Али Хаджизаде отказался считать угрозой для своей страны направленный в регион американский авианосец.

«Авианосец, на котором находятся не менее 40-50 самолетов и 6 тыс. военнослужащих, был серьезной угрозой для нас в прошлом, но теперь он стал мишенью, и угрозы стали возможностями», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на ISNA.

Он также заявил, что США не говорят о войне с Ираном из-за своей «уязвимости».

Ранее в воскресенье командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) бригадный генерал Хосейн Салами заявлял, что Иран нанесет США «удар в голову», если Вашингтон предпримет против Тегерана силовые действия.

Берлин в этой связи призвал предотвратить войну между США и Ираном.

5 мая Соединенные Штаты заявили, что в качестве сигнала властям Ирана направят ударную группу ВМС во главе с авианосцем «Авраам Линкольн» и тактическую группу бомбардировщиков в зону оперативной ответственности Центрального командования вооруженных сил США (СЕНТКОМ), куда в первую очередь входят Ближний Восток и Центральная Азия. Позднее Вашингтон решил, что к ударной группе присоединятся батарея зенитных ракетных комплексов Patriot и военно-транспортный корабль USS Arlington.