Партия Brexit впервые опередила тори по популярности в Британии

Партия Brexit, возглавляемая евроскептиком Найджелом Фаражем, впервые опередила в рейтинге популярности правящую в Великобритании Консервативную партию, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного социологической службой ComRes.

Так, политическую силу во главе с Фаражем поддерживают 20% респондентов, в то время как консерваторов – только 19%, что стало бы худшим результатом за всю историю существования тори, передает ТАСС со ссылкой на The Sunday Telegraph.

Лейбористская партия набирает 27% и лидирует в рейтинге популярности. На четвертом месте – проевропейски настроенные «Либеральные демократы», набирающие 14%.

Если бы всеобщие выборы проводились в Великобритании не в 2022 году, а сейчас, лейбористы завоевали бы в Палате общин 316 мест и сформировали бы правительство парламентского меньшинства, а их лидер Джереми Корбин стал бы премьер-министром.

У консерваторов, возглавляемых нынешним премьером Терезой Мэй, в таком случае было бы только 179 мест в нижней палате парламента. Партия с треском проиграла бы всеобщие выборы.

Шотландская национальная партия завоевала бы 55 мест, упомянутая Партия Brexit – 49, а «Либеральные демократы» – 28.

Опрос более 2 тыс. избирателей проводился в четверг.

8 мая лидер Палаты общин парламента Великобритании Андреа Лидсом заявила о намерении включиться в борьбу за пост премьер-министра после ухода в отставку нынешней главы правительства Терезы Мэй.

Напомним, при выходе Британии из ЕС возникли сложности – британский парламент отказался принять соглашение, одобренное Евросоюзом. Еврокомиссия подчеркнула, что пересмотр соглашения невозможен. Лидеры входящих в ЕС стран договорились перенести Brexit на 31 октября.