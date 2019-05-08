Лидер британской Палаты общин решила заменить Мэй на посту премьера

Лидер Палаты общин парламента Великобритании Андреа Лидсом заявила о намерении включиться в борьбу за пост премьер-министра после ухода в отставку нынешней главы правительства Терезы Мэй.

«Я поддерживала ее (Мэй) в течение последних трех лет, чтобы довести Brexit до конца. Она сказала, что уйдет (с должности премьер-министра), поэтому – да, я всерьез раздумываю над тем, чтобы выдвинуть свою кандидатуру», – сказала она, передает ТАСС со ссылкой на телеканал ITV.

По словам Лидсом, Великобритания должна покинуть Евросоюз, иначе в противном случае консерваторы на следующих всеобщих выборах рискуют потерять места в британском парламенте, уступив их недавно созданной британским евроскептиком Найджелом Фаражем Партии Brexit и укрепляющей свои позиции Лейбористской партии. «Мне не дает спать по ночам перспектива марксистского правительства ..., поскольку люди устали от проблемы Brexit», – отметила она.

Британский политик также добавила, что считает соглашение об условиях Brexit, которого Мэй достигла в ходе переговоров с Брюсселем, лучшей альтернативой реализации сценария «жесткого» Brexit. «Однако в то же время я хочу сказать, что не считаю, что в случае отсутствия сделки нам грозит катастрофа», – указала она.

Лидсом была одним из претендентов на пост главы правительства Великобритании в июле 2016 года, однако сняла свою кандидатуру в пользу Мэй, после чего последняя стала лидером правящей Консервативной партии и возглавила правительство.

Мэй ранее заявила, что уйдет в отставку, как только парламент примет проект соглашения об условиях Brexit, однако не указала, каким будет ее дальнейший план, если сделка не пройдет через парламент.

Напомним, при выходе Британии из ЕС возникли сложности – британский парламент отказался принять соглашение, принятое Евросоюзом. Однако Еврокомиссия подчеркнула, что пересмотр соглашения невозможен. Лидеры входящих в ЕС стран договорились перенести Brexit на 31 октября.