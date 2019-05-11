Австралийский пилот 40 минут летел за штурвалом без сознания

Австралийское бюро транспортной безопасности сообщило, что местный пилот, выполнявший одиночный рейс из аэропорта Порт-Огаста в аделаидский аэропорт Парафилд, в течение 40 минут находился в воздухе без сознания, сообщает ABC.

По информации бюро, перед полетом стажер плохо спал ночью, а на завтрак съел лишь плитку шоколада. Кроме того, незадолго до этого он простудился, передает РИА «Новости».

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Почувствовав головную боль летчик поставил автопилот. Диспетчеры пытались установить с ним связь, однако получилось у них это, только когда мужчина пришел в себя, пролетая над океаном. Несмотря на плохое самочувствие, пилот с помощью диспетчеров успешно посадил летательный аппарат в Парафилде.

После инцидента летная школа в Аделаиде, где стажировался пилот, пообещала обязать учащихся перед полетом сообщать о времени последнего сна и приема пищи.

Напомним, в июле 2017 года президенту России Владимиру Путину на «Иннопроме» представили систему контроля бодрствования водителей, выявляющую состояния усталости, рассеянности, сонливости, и предупреждающую о засыпании водителя, либо о критических изменениях его внимательности и концентрации.