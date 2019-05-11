Умер самый пожилой житель России

Умер самый пожилой мужчина России, 123-летний житель Ингушетии Аппаз Илиев, сообщил глава региона Юнус-Бек Евкуров.

«Аппаз Лоросович пережил смену эпох и поколений, вырастил восемь детей, 35 внуков, 34 правнуков и несколько праправнуков. Всегда оставался добрым, любящим жизнь старцем, в чем я не раз убеждался при личной встрече», – написал Евкуров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В пресс-службе главы Ингушетии сообщили, что долгожитель поступил в больницу в тяжелом состоянии с полиорганной недостаточностью, передает РИА «Новости».

По словам замглавврача Ингушской республиканской клинической больницы (ИРКБ) Тамары Касиевой, врачи боролись за жизнь старейшины, он скончался в реанимации.

Илиев родился 1 марта 1896 года в селении Гули в горном Джейрахском районе Ингушетии.