Болгарский журналист сделал шикарный подарок крымской женщине-дворнику

Журналист болгарского издания «Медиа-Мост Болгария» Борис Анзов сдержал обещание и подарил путевку в Москву симферопольскому дворнику Татьяне Пантелеевой и ее подруге.

«Татьяна Пантелеева и ее лучшая подруга Лида отдохнули в одной из престижных пятизвездочных московских гостиниц», – цитирует Анзова РИА «Новости».

Он рассказал, что показал женщинам красоты Москвы: они гуляли по старому Арбату и ночному городу, учились играть в гольф, поднимались в небо на вертолете.

«Особенно им запомнилась наша поездка на Ferrari. В общем, таким образом я хотел показать, что мы, болгары и русские, – один народ и никто нас никогда не разделит. Наша любовь заложена на генетическом уровне», – добавил он.

Напомним, в начале года Анзов побывал в Крыму и поразился чистоте улиц. Во время утренней прогулки по Симферополю он разговорился с одним из местных дворников Татьяной Пантелеевой. Женщина призналась, что давно мечтает отдохнуть. Тогда он решил подарить ей сертификат на двоих на отдых в Москве, который ранее выиграл в лотерею на встрече с министром иностранных дел РФ.

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