Впечатленный чистотой Симферополя болгарский журналист оплатил отпуск местному дворнику

Журналист болгарского сетевого издания «Медиа-Мост Болгария» Борис Анзов рассказал, что во время поездки в Крым очень поразился чистоте улиц и теперь готов оплатить отдых одного из дворников полуострова в Москве.

«Меня удивила чистота симферопольских улиц по сравнению с улицами городов Болгарии. Меня удивило, что местные дворники начинают работать с 4.00 и (продолжают) до того времени, пока не добьются полной чистоты», – поделился впечатлениями Анзов.

Он также рассказал, что во время утренней прогулки по Симферополю познакомился с одним из местных дворников Татьяной Пантелеевой. Журналист решил взять у женщины небольшое интервью. Во время разговора женщина призналась, что мечтает отдохнуть, пишет РИА «Новости».

«Я решил подарить этой женщине сертификат на двоих на отдых в Москве, который выигран лотерейным способом на встрече с министром иностранных дел РФ. Все расходы транспортные беру на себя в знак признательности к крымчанам», – сказал Анзов.

Ранее сообщалось, что в Крым прибыла группа иностранных журналистов из Италии, Болгарии, Сирии, Франции, Польши, Латвии, Ливана, Литвы и Кубы с целью освещения праздничных мероприятий в честь пятой годовщины воссоединения Крыма с Россией.