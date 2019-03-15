Иностранные журналисты прибыли в Крым с ознакомительным визитом

В Крым с ознакомительным визитом прибыла группа иностранных журналистов, он продлится до 18 марта, сообщил представитель министерства внутренней политики, информации и связи республики.

«В пресс-туре принимают участие журналисты из Италии, Болгарии, Сирии, Франции, Польши, Латвии, Ливана, Литвы и Кубы», – передает слова представителя министерства РИА «Новости».

Целью визита называется освещение праздничных мероприятий к пятой годовщине воссоединения Крыма с Россией. Представитель ведомства отметил, что журналисты смогут пообщаться с жителями Крыма и увидеть, какие социально-экономические преобразования произошли на полуострове за последние пять лет.

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Немецкий политик Андреас Маурер ранее сравнил воссоединение Крыма и России с объединением Германии. Немецкое издание Der Globus Deutschland также отметило, что за пять лет в составе России было достигнуто больше , чем за четверть века в составе Украины.

Крым стал российским регионом после референдума, проведенного в марте 2014 года на фоне госпереворота в Киеве. 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.