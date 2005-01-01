Немецкий политик сравнил присоединение Крыма с воссоединением Германии

«Когда мы приезжали в 90-е в бывшую ГДР, в Берлин, мы видели, что повсюду реализуются масштабные инвестиционные проекты. И подобные проекты мы видим сегодня в Крыму», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политик Андреас Маурер, комментируя пятую годовщину воссоединения полуострова с Россией.

Глава фракции партии «Левые» в парламенте города Квакенбрюк (Нижняя Саксония) Андреас Маурер рассказал, что бывал в Крыму уже более двадцати раз. «Я вижу, что за последние годы произошли большие позитивные изменения и в частности заработали масштабные инфраструктурные проекты», – сообщил немецкий политик.

По словам Маурера, его, к примеру, поразила реконструкция одной из детских клиник в Симферополе. «Я просто не мог поверить, что больница была не построена заново, а реконструирована. Помню, мне очень часто приходилось слышать о том, что детей приходится отвозить на материк, чтобы получить ту или иную медицинскую помощь. И вот сейчас в детской клинике уже почти все могут делать сами», – делится впечатлениями Маурер, подчеркивая важность подобных федеральных программ для здравоохранения.

Политик признается, что одним из самых любимых его городов на полуострове остается Бахчисарай, бывшая столица Крымского ханства. «Еще в 2016 году в этом городе велись масштабные работы: строились новые улицы, строилась школа. Когда я приехал в Бахчисарай 3-4 месяца назад, я увидел, насколько преобразился этот город», – вспоминает политик, отмечая, город стал чище, явно как улучшились дороги.

«В Бахчисарайском районе я обратил внимание, строится новая современная автомагистраль. Все на высшем уровне. Я бы даже сказал, что магистраль ничем не отличается от новых автобанов в Германии», – восхищается Мурер.

Рассказал Маурер и о том, что лично пообщался в этом городе с Мерьем Сейтумеровой, директрисой Ханского дворца – памятника истории и культуры. «Она очень рада, что наконец появилась возможность провести раскопки», – отметил собеседник, упомянув, что начать такие археологические работы позволила федеральная программа, в соответствии с которой на ханский дворец выделены очень большие суммы. В целом, воссоединение Крыма с Россией Маурер сравнивает с воссоединением Восточной и Западной Германии.

Оценивая «крымскую весну» 2014 года с точки зрения жизни людей на полуострове, нужно признать, что за пять лет в составе России было достигнуто больше, чем за четверть века в составе Украины, пишет немецкое издание Der Globus Deutschland, называя «аннексию» Крыма его ренессансом.

«Настало время оценить это важное международное политическое событие с точки зрения жизни людей на полуострове и перепроверить правильность нашей собственной оценки того, что произошло», – приводит в четверг текст статьи «ИноСМИ». Газета напоминает о том, как Крым стал российским, отмечая, что причиной поддержки местным населением присоединения к России была откровенно антироссийская риторика нового украинского руководства.