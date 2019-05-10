Блогеры резко осудили западные СМИ за трактовку гибели Доренко

Британское издание Daily Mail написало про «загадочную смерть» «антипутинского журналиста» в связи с гибелью Сергея Доренко.

«Антипутинский журналист погиб в загадочной катастрофе на мотоцикле через несколько дней после того, как критиковал российское правительство», – пишет Daily Mail.

«Какие же они невероятно предсказуемые. И какие же невероятные людоеды. Сейчас еще начнут писать, что журналиста убили Петров и Боширов. В худшие годы застоя, самая тупая советская пропаганда не вытворяла подобные гадости. Каждый раз вроде думаешь, что хуже они не смогут, но нет. Могут», – прокомментировал публикацию в британском СМИ журналист Андрей Медведев в своем Telegram-канале, назвав авторов «трупоедами».

Telegram-канале Fantastic Plastic Machine приводит цитату из британского издания про смерть «антипутинского журналиста» и просит подписчиков угадать о ком речь.

«Готов поспорить, что не угадали бы, если б не мотоцикл. Да, именно такой у Daily Mail уровень понимания того, что происходит в России, а у их читателей – ожиданий от «кровавого режима», – пишет автор канала и добавляет: «А потом удивляются, почему RT у них самое цитируемое в YouTube СМИ. Вот ровно поэтому. Потому что, в отличие от вас, хоть немного знает о странах, о которых пишет».

Публикацию Daily Mail заметили и перепостили многие блогеры, в том числе Маргарита Симоньян и Олег Кашин.

Напомним, известный журналист, главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко скончался 9 мая в возрасте 59 лет после падения с мотоцикла в центре Москвы.

По официальным данным, причиной смерти стал разрыв аорты.

Ранее Владимир Познер предположил, что Доренко отправился в ад, где «самому сатане дает жару», а Алексей Венедиктов и Маргарита Симоньян рассказали, как брали вместе с Доренко интервью у Лаврова.