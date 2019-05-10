Париж допустил возможность приостановки для Грузии безвизового режима

Глава МВД Франции Кристоф Кастанер, прибывший в Грузию в пятницу с официальным визитом, признал обеспокоенность Парижа криминалами и нелегалами из этой страны и допустил возможность приостановки безвизового режима, действующего два года, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Отвечая на пресс-конференции на вопрос о возможной приостановке безвизового режима, он сказал, что «предположительно есть (такая возможность), так как очень высокий рост просителей убежища» из Грузии, а также криминальных элементов.

Он поблагодарил грузинскую сторону за сотрудничество в этом направлении.

Со своей стороны вице-премьер, глава МВД Грузии Георгий Гахария сказал, что «безвизовое передвижение для граждан Грузии – самое большое достижение последних лет и важнейший инструмент сближения Грузии с Евросоюзом».

По его словам, достигнуто соглашение о направлении двух грузинских офицеров во Францию, чтобы «напрямую включиться в расследования французской полиции, особенно по совершаемым во Франции гражданами Грузии преступлениям».

По данным министра, за два года безвиза около 400 тыс. граждан Грузии посетило страны Европы и большинство из них не нарушали соответствующие правила.

«Вызовы есть, надо на них реагировать, мы это делаем со всей ответственностью», – сказал Георгий Гахария.

Ранее председатель парламентского комитета по интеграции с Европой Тамар Хулордава заявила, что Грузия «очень близка к тем критериям, которые прописаны в механизме приостановки» либерального визового режима.

Недовольство Грузией в этом контексте также высказывали Испания, Германия и другие страны.