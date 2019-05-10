Трамп выразил надежду на звонок из Тегерана

Глава американского государства Дональд Трамп выразил надежду на то, что руководство Ирана свяжется с ним по телефону.

«Я бы хотел, чтобы Иран позвонил мне, – приводит слова Трампа ТАСС. – Им нужно позвонить мне и сесть (за стол переговоров)».

Трамп заявил, что можно «заключить справедливую сделку». По словам президента США, желание Вашингтона, чтобы у Тегерана не было ядерного оружия – это «не слишком большая просьба». В ответ США помогли бы Ирану «вернуться в отличную форму».

Американский лидер раскритиковал экс-главу Госдепа Джона Керри. Как утверждает Трамп, Керри, вступив в контакт с иранскими властями без санкции правительства США, нарушил закон.

Трамп прокомментировал отправку ударной группы ВМС на Ближний Восток словами о том, что «есть информация, о которой» журналисты «не желают знать».

По мнению США, иранская сторона была «весьма угрожающей», США стремятся «обеспечить большую безопасность».

На вопрос о возможности военного конфликта Трамп заявил: «Я думаю, вы могли бы говорить такое всегда. Я не хочу говорить «нет», но мы надеемся, что этого не произойдет. У нас есть один из самых мощных кораблей (авианосец «Авраам Линкольн») в мире <...> Мы не хотим ничего предпринимать».

По словам главы Госдепа Майка Помпео США дадут «решительный и быстрый ответ» в случае нападения Ирана на интересы Соединенных Штатов или их союзников. Он заявил, что «сдержанность» США не следует считать «отсутствием решимости», передает РИА «Новости».