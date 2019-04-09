Помпео пригрозил Египту санкциями за российские Су-35

Приобретение Каиром российских самолетов Су-35 приведет к санкциям против Египта, заявил глава Госдепа Майк Помпео.

По словам главы внешнеполитического ведомства США, Вашингтон «ясно говорил», что «такие закупки влекут применение санкций». По его словам, Египет «это понимает». Помпео выразил надежду, что Каир «решит не двигаться дальше в вопросе этих закупок», передает РИА «Новости».

Напомним, комментируя сообщения о возможной закупке Египтом истребителей Су-35, в Белом доме заявили об угрозе санкций со стороны США за покупку российских вооружений.