Генпрокуратура выступила за отмену клеток для подсудимых

Генпрокуратура поддерживает предложение убрать из залов суда клетки и «аквариумы» для подсудимых, заявил первый заместитель генпрокурора Александр Буксман.

«Мы, естественно, поддерживаем этот законопроект [о запрете таких конструкций]. Это совершенно ненормально, когда люди, в отношении которых не состоялся обвинительный приговор, вступивший в законную силу, содержатся вот в таких условиях», – цитирует Буксмана ТАСС.

Также он рассказал, что сейчас в России является весьма актуальной проблема переполнения СИЗО. По его словам, каждый седьмой следственный изолятор (29 из 211) работает в условиях превышения лимита задержанных.

Наиболее остро эта проблема стоит в республиках Крым и Татарстан, Краснодарском и Ставропольском краях, Воронежской, Московской и Ростовской областях, Москве.

По данным прокуратуры, в этом году в СИЗО содержатся 99,4 тыс. человек, что на 4,5% меньше прошлого года.

Законопроект, запрещающий держать подсудимых в клетках и кабинах во время судебных заседаний, был внесен в Госдуму осенью прошлого года. Инициаторами стала группа сенаторов во главе с Андреем Клишасом. «Единая Россия» поддержала запрет на использование решеток.