«Единая Россия» поддержала запрет на использование решеток в зале суда

В «Единой России» поддерживают внесенный группой сенаторов во главе с Андреем Клишасом законопроект о запрете использования в залах суда металлических клеток или изолирующих светопрозрачных защитных кабин для содержания подсудимых.

Замсекретаря Генерального совета «Единой России», депутат Госдумы Евгений Ревенко заявил, что это позволит избежать унижения человеческого достоинства подозреваемых и обвиняемых, сообщается в пресс-релизе партии.

«Сегодня группа сенаторов во главе с моим коллегой и председателем Либеральной платформы Андреем Клишасом внесла законопроект, который предписывает исключить использование клеток и стеклянных кабин для подозреваемых в зале суда. Документ направлен, прежде всего, на гуманизацию судопроизводства и позволит исключить публичные постыдные и унизительные сцены для сидящих за решеткой, но еще не осужденных людей», – заявил Ревенко.

По его словам, перед судом очень часто предстают люди, не представляющих физической угрозы для окружающих.

«Клетки унижали человеческое достоинство подозреваемых, воздействовали на их психику. Все это вызывало справедливую критику у правозащитников и просто наблюдателей. В том числе и по моей инициативе, тема клеток была рассмотрена на одном из заседаний Либеральной платформы «Единой России», – добавил Ревенко.

Авторы законопроекта предлагают дополнить статью 9 УПК РФ третьей частью, в которой запрещается помещать подозреваемых, обвиняемых или подсудимых в защитные кабины в процессуальной зоне залов судебных заседаний, а также использовать иные конструкции, препятствующие общению указанных лиц с адвокатом. Законопроект внесен в Госдуму в среду.

Ранее инициатива запретить использование клеток в залах суда прозвучала на совместном заседании либеральной и предпринимательской платформ «Единой России» в августе 2017 года.