Девушки-курсанты впервые примут участие в параде Победы

В майском параде Победы в Москве впервые примут участие женщины-военнослужащие – представительницы Военной академии воздушно-космической обороны, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

Кроме того, впервые по Красной площади в составе пешего расчета пройдут студенты Московского университета МВД и кадетский корпус Следственного комитета России, передает ТАСС.

По словам Шойгу, всего в параде 9 мая примут участие более 13 тысяч человек и 160 единиц военной техники. В этот день будет задействована авиационная группа из 74 самолетов и вертолетов.

Министр указал, что всем должностным лицам необходимо проконтролировать своевременную подготовку к параду.

Ранее сообщалось, что в этом году байкеры впервые примут участие в параде Победы в Екатеринбурге.