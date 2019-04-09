Порошенко заявил о наличии у Украины ракет с радиусом поражения более 1 тыс. км

Президент Украины Петр Порошенко в эфире телеканала ICTV заявил, что у его страны якобы есть крылатые ракета с радиусом поражения более 1 тыс. км.

«У нас появилась ракета, которая успешно прошла испытания и способна стрелять более чем на 1000 километров и нести боевой заряд весом 150 килограммов. ... Это высокоточная крылатая ракета. И это все создано украинскими специалистами», – сказал он, передает ТАСС.

Сейчас, цитирует Порошенко издание Лига.net, военные проходят обучение, чтобы затем они могли применять это оружие, так как «поскольку после сдачи крылатых ракет в 1990-е годы в стране осталось немного операторов подобных комплексов».

На прошлой неделе Порошенко заявил, что украинские военные успешно испытали новый контрбатарейный радар 1Л220УК.

Отметим, что Украина регулярно заявляет о создании новейшего вооружения. Так, в конце марта компания «Спецтехноэкспорт», которая входит в состав госконцерна «Укроборонпом», объявила о создании на Украине электромагнитного оружия.

В то же время вводимые Украиной «новшества» зачастую не выдерживают никакой критики, оставаясь только далеко не самой удачной модернизацией советского вооружения. Например, в феврале появилось видео модернизированной РСЗО БМ-21УМ «Берест», получившей обидное прозвище «Град-коротышка». Подвергалась критике и украинская крылатая ракета из «сверхпрочного шоколада».

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