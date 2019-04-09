Украину задело заявление генсека Совета Европы о России

Руководитель украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин возмутился тем, что генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд хочет «полностью вернуть» Россию в СЕ.

На заявление Ягланда о необходимости преодолеть таким образом «линии разделения в Европе» Климкин в Twitter ответил, что тогда нужно и преступников выпускать из тюрем, «потому что это линия разделения в обществе».

Напомним, Ягланд заявил, что возможный выход России из СЕ может обернуться для Европы настоящим потрясением.