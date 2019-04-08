Российская фигуристка дисквалифицирована за допинг

Дисциплинарная комиссия Международного союза конькобежцев (ISU) приняла решение о дисквалификации сроком на один год российской фигуристки Анастасии Шакун, которая выступает в танцах на льду, за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба ISU.

В допинг-пробе спортсменки, которая была взята 10 ноября 2018 года в ходе турнира в Оломоуце (Чехия), обнаружен запрещенный препарат – диуретик фуросемид. Она отстранена до 9 ноября 2019 года, передает РИА «Новости».

Анастасия Шакун выступает в паре с Даниилом Рагимовым. Ей 17 лет.