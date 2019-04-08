В Латвии стартовали учения НАТО

Военные учения Iron Spread 2019 с участием боевых групп расширенного присутствия НАТО, дислоцированных в странах Балтии, начались в понедельник, 8 апреля, на Адажском полигоне в Латвии.

В маневрах участвуют 14 танков Leopard, Challenger и PT-91, передает «Интерфакс» со ссылкой на BNS.

Помимо отработки действий, направленных на улучшение взаимодействия вооруженных сил союзников, планируется провести танковые стрельбы.

В начале апреля военнослужащие межнационального батальона НАТО провели учения в эстонской столице в формате 35 уличных боев.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД