Марш против закона о запрете религиозной одежды прошел в Канаде

В центре Монреаля прошел марш протеста против планов властей Квебека запретить госслужащим в рабочее время носить религиозные атрибуты одежды, сообщили СМИ.

Квебек – франкоязычный регион Канады. Участники марша обвиняют власти в расизме, покушении на права и свободы граждан, попытке «разъединить» население на «англоговорящих против франкоговорящих», «обывателей против религиозных мигрантов».

Многие участники акции пришли на марш в хиджабах и других религиозных одеждах, закрывающих голову или лицо, передает ТАСС со ссылкой на CTV.

Местные власти планируют принять «Закон об уважении светскости государства», предполагающий запрет для государственных служащих носить религиозные атрибуты одежды на работе. Согласно проекту закона, под запрет попадают исламские головные уборы для женщин, христианский крест и дастар сикхов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Journal du Montreal.

Запрет должен будет распространяться на учителей и директоров учебных заведений, судей, прокуроров, а также всех госслужащих, которым разрешено носить оружие.

Власти провинции Квебек для принятия закона хотят воспользоваться специальной нормой, которая позволяет ставить какой-либо закон выше канадской Хартии прав человека.