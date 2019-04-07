«Жаркий спуск» прошел на горнолыжном курорте Сахалина

В рамках торжественного закрытия 58-го спортивного сезона на Сахалине на территории спортивно-туристического комплекса (СТК) «Горный воздух» прошел костюмированный веселый старт «Жаркий спуск», темой которого в этом году стали советские мультфильмы, сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.

«Участники разного возраста примерили на себя наряды любимых героев «Союзмультфильма». На лыжи и сноуборды встали Карлсон, Пятачок, Чебурашка, почтальон Печкин, волк из «Ну, погоди!». Всего в массовом спуске в честь закрытия горнолыжного сезона приняли участие около 50 любителей спорта», – говорится в сообщении на сайте губернатора и правительства региона.

«Жаркий спуск» – это весело, креативно, повод проявить себя в творчестве, получить дозу адреналина, веселья и позитива. В прошлом году была заявлена тема «Дикий запад». Мне даже удалось выиграть приз. В этом году выбрал образ страуса из мультфильма «Ноги, крылья и хвосты». Это один из самых оригинальных и запоминающихся мультфильмов моего детства», – рассказал перед стартом один из участников спортивного праздника Владимир Щанкин.

Участники «Жаркого спуска» соревнуются не в скорости и мастерстве. Победа достается тому, кто оделся колоритнее всех.

По итогам мероприятия лучшим в номинации «Двое из ларца – одинаковы с лица» был признан Максим Шабалин. Он пришел на гору в костюме почтальона Печкина, и, по мнению организаторов, максимально точно скопировал образ любимого мультгероя. Еще один «Печкин» – Сергей Богодухов – победил в номинации «Мужчина в самом рассвете сил». Лучшим «Самым маленьким гномом» признан Александр Федоров. В номинации «Тилимилитрямдия» победу одержал Александр Орешкин в костюме льва Бонифация. А самый убедительный женский образ – в номинации «Фрекен Бок» – получился у Анастасии Мальченко, которая пришла на «Жаркий спуск» в костюме Красной шапочки.

«Для меня это стало неожиданностью. Огромное спасибо моим родителям. В создании костюма принимала участие вся семья. Папа делал шапочку, мама шила. Обожаю «Жаркий спуск», участвовать безумно интересно. Мероприятие объединяет людей, мы знакомимся друг с другом, фотографируемся, это очень здорово», – рассказала Анастасия Мальченко.

Приз зрительских симпатий завоевала Анна Кравчук, нарядившаяся Чебурашкой.

Всем победителям и призерам «Жаркого спуска» вручили призы и подарки. После церемонии награждения любители горных лыж и сноуборда отправились в кафе на средней площадке СТК «Горный воздух», где для них организовали чаепитие с фирменным тортом в стиле «Союзмультфильма».

В пресс-службе правительства Сахалинской области сообщили ТАСС, что с воскресенья, 7 апреля, горнолыжный сезон на Сахалине официально закрыт. Несмотря на это, люди смогут продолжить катание, пока на склонах лежит снег. А 8 и 9 апреля комплекс будет работать в штатном режиме. С 10 по 12 апреля на канатной дороге будут проводиться профилактические работы, но после этого склоны снова будут доступны для любителей активного отдыха.

Горнолыжный курорт входит в одноименную территорию опережающего развития (ТОР), где сейчас реализуют 18 инвестиционных проектов с объемом инвестиций 21 млрд рублей. В распоряжении посетителей комплекса 14 трасс разного уровня сложности протяженностью более 25 км. В завершившемся сезоне «Горный воздух» стал одной из главных площадок проведения первых зимних международных игр «Дети Азии».