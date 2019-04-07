Мэй собралась навязать Британии обязательства по таможенным соглашениям с ЕС

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй планирует изменить билль о Brexit, включив в него обязательства по заключению таможенных соглашений с ЕС в случае выхода Соединенного Королевства из Евросоюза, сообщила The Sunday Times.

Таким образом Мэй намерена заполучить парламентскую поддержку соглашения об условиях выхода Великобритании из ЕС до запланированного на 10 апреля экстренного саммита ЕС, на котором она попросит отложить Brexit до 30 июня, передает ТАСС.

В четверг британские депутаты проголосовали за перенос Brexit.

В конце марта депутаты палаты общин большинством голосов в третий раз отклонили сделку по Brexit. Таким образом британский парламент не выполнил условие Евросоюза, который согласился отсрочить выход страны из состава ЕС до 22 мая.

В соответствии с планом ЕС, до 12 апреля Лондон должен выйти из сообщества без сделки, если не представит Брюсселю альтернативных вариантов реализации Brexit.

Ранее Мэй предупредила британских депутатов о риске остаться в ЕС на неопределенное время в случае отказа одобрить сделку с ЕС о Brexit в ближайшее время.