Новая медицинская специальность появится в России

В России появится новая специальность с 2020 года – врач физической и реабилитационной медицины, сообщили в Министерстве здравоохранения.

«Запланирован постепенный переход на новую специальность – не ранее 1 сентября 2020 года», – рассказали в ведомстве.

С появлением этой должности повысится качество жизни 20-25 миллионов человек, которые нуждаются в медицинской реабилитации. В частности, это касается инвалидов, а также пациентов, которые восстанавливаются после серьезных травм, сообщает ТАСС.

«Это такая «подушка»... для пациентов между медицинской и социальной помощью, которая отвечает не за смерть и жизнь, а за качество жизни», – заявила главный внештатный специалист по медреабилитации Минздрава Галина Иванова.

По ее словам, на сегодня в России нет специалистов, которые бы полностью отвечали за весь реабилитационный процесс. Представителям новой специальности потребуется отучится три года на соответствующем курсе ординатуры мединститута.