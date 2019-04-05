Арестован скрывавшийся за границей фигурант дела Абызова

Басманный суд Москвы в пятницу, 5 апреля, заключил под стражу шестого фигуранта дела экс-главы уже несуществующего министерства по делам открытого правительства Михаила Абызова – гендиректора новосибирской компании «Региональные электрические сети» Сергея Ильичева.

«Ходатайство следователя об избрании Ильичеву меры пресечения в виде содержания под стражей подлежит удовлетворению», – передает ТАСС решение судьи Юлии Сафиной.

Следствие просило арестовать Ильичева на 1 месяц 20 суток. Ильичев останется в СИЗО как минимум до 25 мая, как и остальные пять фигурантов. Это, кроме самого Абызова, Маским Русаков, Александр Пелипасов, Галина Фрайденберг и Николай Степанов.

По данным следствия, Ильичев, поначалу бывший единственным фигурантом этого громкого дела, скрывался от правосудия. Он был задержан на днях по прилету из Таиланда. Защита утверждает, что он вернулся добровольно, как только узнал, что против него возбудили уголовное дело.

Напомним, Абызова обвиняют в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд рублей.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассматривала дело Абызова.

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