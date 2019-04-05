Супругам в Тюмени пришлось перерыть 12 тонн мусора из-за случайно выброшенных денег

Семейная пара из Тюмени перерыла 12 тонн мусора в поисках пакета с крупной суммой денег, которую по ошибке выкинули в мусорный бак.

«Молодой паре пришлось перерыть 12 тонн мусора, но пакетик с деньгами они все же нашли», – цитирует сайт «Комсомольская правда» начальника цеха Виктора Загидулина.

Как выяснилось позже, супруги перепутали пакеты, в одном из которых хранились деньги, полученные от продажи жилища, а в другом – бытовой мусор.