Арашукова могут лишить полномочий в Совфеде

Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков может быть лишен полномочий, поскольку не представил в срок до 1 апреля декларацию о доходах за 2018 год, заявил источник в комитете Совета Федерации по регламенту.

«Согласно статье 4 закона «О статусе члена Совета Федерации и депутата Госдумы», полномочия сенатора досрочно прекращаются, в том числе, в случае непредставления или несвоевременного представления декларации о доходах и имуществе», – заявил источник РИА «Новости».

Ранее вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев сообщил, что комиссия Совета Федерации на следующей неделе рассмотрит вопрос о несдаче декларации о доходах отстраненного от работы сенатором Арашукова.

Между тем, в марте сообщалось, что Басманный районный суд Москвы временно отстранил сенатора Рауфа Арашукова от занимаемой должности.

В январе Арашукова задержали прямо в зале Совета Федерации по обвинению в заказных убийствах, запугивании свидетеля и участии в организованном преступном сообществе. Также арестован отец сенатора, советник генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков за хищения газа на сумму свыше 30 млрд рублей.

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