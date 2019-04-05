Президент Эстонии ответила на претензии по поводу встречи с Путиным

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отреагировала на критику в свой адрес в связи с предстоящей встречей главы республики с российским лидером Владимиром Путиным.

«С Путиным общаются и встречаются многие ведущие политики Евросоюза», – приводит ее слова РИА «Новости».

Ранее новый спикер парламента Эстонии, член националистической Консервативной народной партии (EKRE) Хенн Пыллуаас осудил предстоящую поездку главы республики в Россию.

«Я считаю, что в сегодняшней ситуации, когда Россия полностью отвергла международные правовые соглашения, когда она является агрессором, неподобающе, что наш президент просит ее о визите. Особенно, когда есть договоренность об общей европейской модели поведения», – заявлял он.

Кальюлайд сообщила, что хочет обсудить с Путиным вопрос санкций против России, а также выполнение Минских соглашений. «Эстония является государством, которое поддерживает продолжение санкций», – подчеркнула она.

Москва ранее неоднократно заявляла, что не является стороной Минских соглашений и может лишь в той или иной степени влиять на конфликтующие стороны. В Кремле подчеркивали, что Россия исполняет роль гаранта урегулирования украинского кризиса, а не стороны, которая выполняет комплекс направленных на это мер.

Кальюлайд сообщила, что договорилась о встрече с Путиным в Москве еще в 2018 году во время краткой встречи в Париже на торжественных мероприятиях по случаю столетия со дня окончания Первой мировой войны. Глава Эстонии рассказала, что тогда говорила Путину о том, что соседи должны общаться. «Мне кажется, что президент Путин согласился с этой идеей», – добавила она.

Напомним, встреча Путина и Кальюлайд в Москве состоится 18 апреля.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Эстония попытается вернуть российских ценителей кильки и шпрот.