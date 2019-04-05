В ГУ МВД подтвердили отставку главы ГИБДД по Москве

Пресс-служба ГУ МВД по Москве подтвердила сообщения об уходе с должности по собственному желанию начальника управления ГИБДД по Москве Виктора Коваленко.

«Начальник УГИБДД ГУ МВД России по Москве генерал-майор полиции В. В. Коваленко подал рапорт об отставке по собственному желанию», – сказали ТАСС в ведомстве.

Ранее источник в правоохранительных органах также сообщил, что Коваленко в четверг, 4 апреля, попрощался с личным составом, объявив о своей отставке.

До этого источник сообщал, что отставка не связана с недавним ДТП на Можайском шоссе в Москве, после которого глава МВД России вынес Коваленко предупреждение о неполном служебном соответствии.