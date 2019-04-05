Начальник столичной ГИБДД объявил подчиненным об отставке

Руководитель московского управления ГИБДД Виктор Коваленко в четверг, 4 апреля, попрощался с личным составом, объявив о своей отставке, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Вчера Виктор Коваленко на встрече с личным составом сообщил об уходе и поблагодарил всех за совместную работу», – сказал источник ТАСС.

Ранее на этой неделе источники уже сообщали, что Коваленко подал в отставку по собственному желанию, однако позже это сообщение было опровергнуто.

При этом источник сообщал, что отставка не связана с недавним ДТП на Можайском шоссе в Москве, после которого глава МВД России вынес Коваленко предупреждение о неполном служебном соответствии.

Напомним, 24 марта Mercedes Gelandewagen столкнулся с «Нивой», в которой ехала семья. В результате аварии погибли женщина и ребенок, находившиеся в «Ниве», водитель иномарки Муслим Джамбеков скрылся с места происшествия. Когда в СМИ появилась информация, что за рулем внедорожника находился чеченец, глава Чечни Рамзан Кадыров призвал водителя сдаться полиции и «не позорить свой род». Джамбеков явился в правоохранительные органы на следующий день. Он признал, что авария произошла по его вине и был арестован.