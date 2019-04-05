Амурского тигра передадут из московского зоопарка в США

Московский зоопарк сообщил об отправке двухгодовалого самца амурского тигра в американский зоопарк и океанариум Генри Доорли в штате Небраска в рамках Европейской программы по сохранению популяции этого вида в неволе.

«В США переедет амурский тигр, родившийся в 2017 году в Центре воспроизводства редких видов Московского зоопарка. Он обладает особой генетической ценностью, поскольку его родители были получены из природы. Таким образом, эта генетическая линия еще не представлена в зоопарках мира, что существенно снижает риск инбридинга», – рассказали в зоопарке РИА «Новости».

Это решение было принято в рамках сотрудничества между Европейской программой по сохранению популяции амурских тигров (ЕЕР) и программой Североамериканских зоопарков. Уточняется, что для поддержки максимального генетического разнообразие в искусственных популяциях в Европе и Америке, необходимо периодически обмениваются животными.

«На данный момент американской стороне предстоит большая подготовительная работа, оформление множества документов. И только после этого тигра транспортируют в зоопарк и океанариум Генри Доорли, где его будет ждать просторный вольер, соответствующий высоким международным стандартам», – пояснили в зоопарке. Там также отметили, что передача тигра произойдет не раньше, чем через год.

Напомним, Московский зоопарк принимает участие в Европейской программе по сохранению популяции амурских тигров (EEP), так как Россия обладает уникальным генетическим ресурсом этих редких животных.

«Благодаря оптимальным условиям, созданным в зоопарке и его филиале – Центре воспроизводства редких видов, здоровые детеныши появляются на свет регулярно. Подрастая, они отправляются в ведущие зоопарки России и других стран», – добавили представители зоопарка.

На сегодняшний день в Московском зоопарке живут семь тигров: две взрослые тигрицы (2002 и 2007 года рождения), самец (2012 года рождения) и молодая тигрица (2015 года рождения), 17-летняя самка Принцесса и два двухгодовалых самца, один из которых и переедет в США.

В начале апреля стало известно, что к концу месяца в Московский зоопарк привезут двух панд из Китая.