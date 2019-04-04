МИД раскритиковал Токио за учебник с «исконно японскими» Южными Курилами

Россия сожалеет, что в японских учебниках Южные Курилы названы «исконной территорией Японии», заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Мы обратили внимание на опубликованный министерством образования, культуры, спорта и науки Японии пресс-релиз о введении с 2020 года новой редакции учебников для младшей школы, где используется абсурдная формулировка об «исконной принадлежности» Южных курил Японии», – передает слова Захаровой РИА «Новости».

Она отметила, что Москва видит в этом «еще один шаг» Токио на «пропагандистскую раскрутку известной позиции по проблеме мирного договора», которая прямо противоречит общепринятой оценке итогов Второй мировой войны.

Ранее в четверг Япония заявила протест России из-за планов провести военные стрельбы в районе Курильских островов.

Напомним, в феврале посол России в Токио опроверг обсуждение передачи южных Курил Японии, при этом Япония, по некоторым данным, собиралась пересмотреть стратегию переговоров о заключении мирного договора.

Газета ВЗГЛЯД писала, на что рассчитывает и на что готова пойти Япония, чтобы заключить мирный договор с Россией.

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