Токио заявил протест Москве

Япония заявила протест России из-за планов Москвы провести военные стрельбы в районе Курильских островов, сообщило агентство Киодо со ссылкой на представителей японского МИД.

«Это несовместимо с нашей позицией по вопросу Северных территорий (так в Японии называют южную часть Курильской гряды)», – заявили дипломаты, передает РИА «Новости».

Во вторник Россия уведомила японскую сторону о планируемых учебных стрельбах в период с 4 по 12 апреля.

Как передает Киодо, проведение учений может быть нацелено на «доминирование в переговорах по вопросу заключения мирного договора, в том числе разрешения территориального спора между правительствами Японии и России».

Диалог России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Токио претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

В феврале посол России в Токио опроверг обсуждение передачи южных Курил Японии. Между тем стало известно, что Япония может пересмотреть стратегию переговоров с Россией о заключении мирного договора.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, на что рассчитывает и на что готова пойти Япония, чтобы заключить мирный договор с Россией.

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